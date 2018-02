Les ENIL ouvrent leurs portes le 3 mars à Mamirolle et Poligny

Durant toute une journée, de 9h à 17h, les visiteurs pourront découvrir les installations et les ateliers des écoles et constater leur modernité.

Si cet événement est ouvert à tous, il s’adresse en priorité aux collégiens, lycéens et aux étudiants post bac qui souhaitent s’informer sur leur future orientation, ainsi qu’aux adultes en reconversion professionnelle.

Au contact des enseignants, des formateurs et des jeunes actuellement en formation, ils auront la possibilité de se faire une idée précise des formations proposées, des débouchés et carrières, des métiers ainsi que de l’ambiance et de l’esprit de l’école.

Ils disposeront alors de tous les éléments d’informations nécessaires pour arrêter un choix et éventuellement rejoindre l'une des ENIL dès la rentrée prochaine.

L’entrée est libre et gratuite pour tous. Les visiteurs pourront aussi donner à leur visite une touche gourmande et une touche curiosité en passant par les différents ateliers de dégustation et d'animations, les boutiques des écoles où de nombreux produits élaborés avec les apprenants (Comté, Mamirolle, Polinois, Morbier, Mamirollais, St Savin, Prépaillou, Grimont, Cancoillote, Faisselle, Yaourts, Bières...) sont proposés à la vente.

A propos des ENIL de FRANCHE COMTE

L’ENIL de BESANCON-MAMIROLLE et L'ENILBIO de POLIGNY sont des écoles publiques qui fêtent en 2018 et en 2019 leurs 130 ans d’expérience. Elles forment chaque année près de 600 personnes dans des secteurs dynamiques et porteurs d'emplois : la transformation laitière, l’agroalimentaire, l’eau, le laboratoire, la brasserie, les biotechnologies, la qualité et l’innovation produits.

Les formations proposées débouchent sur des diplômes de niveau : CAP, bac pro, BTS et licences pro.

Le taux d’insertion des élèves (insertion professionnelle à 6 mois et poursuite des études) s’élève à plus de 94 %.

Plus d’informations sur : www.enil.fr et sur facebook.