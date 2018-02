Le chapiteau 39.01 de retour à Amancey

Lieu de fête, de joie, de réunion, de magie, d'échanges et de rencontres : le chapiteau 39.01 est tout cela à la fois !

Les premières idées, les premières envies commencent à jaillir et à prendre forme.



Cela débutera, bien sûr, avec l'aide d'un maximum de personnes, par le montage du chapiteau : les 1er, 2 et 3 avril. Petits bras ou grands bras, il y aura à faire pour tout le monde. Et comme effort rime toujours avec réconfort, les bénévoles seront invités pour les repas.

Une soirée d'ouverture est en préparation mais l'activité du chapiteau débutera dès la semaine du 16 au 20 avril avec des ateliers Cirque découverte pour petits et grands.

Ensuite, jusqu'à début juillet, seront programmés /



- différents spectacles, en journée et/ou en soirée, de cirque, théâtre, danse, concert, magie

- Muchmuche compagnie, Le collectif de la Bascule, Femme de chœurs, Cie Ordinaire d'Exception, et bien d'autres ! -, dont certains destinés aux scolaires



- des spectacles en cours de création, sortie de résidence : des artistes viennent travailler sous le chapiteau quelques jours, puis présentent leur travail .



- la nuit de l'agro écologie, une soirée en direct avec Villages FM, des fêtes d'écoles, des soirées conviviales (autour de jeux ou de dégustations de bons produits locaux), ... ;



- des ateliers pédagogiques ;- des rencontres avec les artistes qui joueront sous le chapiteau ;



- les dimanches détente : tous les dimanches matins, un temps de détente, avec relaxation, étirement, respiration, espace jeux du cirque pour les enfants, ... sous la houlette de la Compagnie Ordinaire d'Exception



- des ateliers magie avec Tommy Jourdan, un stage de fil de fer, ...



Mais surtout, plein de belles choses sont encore à construire ensemble !!

Un spectacle que vous avez envie de (re)voir, un artiste incontournable pour vous, une passion que vous voulez partager, l'envie de donner un coup de main, ...

La Compagnie Ordinaire d'Exception Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 06 66 13 52 56