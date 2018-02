Claude Vermot-Desroches élu à la tête d’oriGIn Monde

Nous l'apprenons à la lecture du numéro d'anniversaire, le N°100 Les Nouvelles du Comté, le journal d'Information du Comité Interprofessionnel du Gestion du Comté.

Déjà président d’oriGIn France depuis 2013, Claude Vermot-Desroches, président du CIGC, vient de prendre la tête d’oriGIn Monde...



Cette « organisation pour un réseau international des indications géographiques » (ORganization for an International Geographical Indications Network) a pour objectif de contribuer à une promotion plus efficace des IG, ainsi qu’à assurer le respect des droits des producteurs à travers le monde. Le CIGC a activement contribué à la création de cet organisme mondial qui représente quelque 400 organisations de producteurs liées aux IG de 40 pays et porte leur voix dans les forums internationaux et régionaux tels que l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), l’Union européenne (UE), l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), etc.

« C’est une grande fierté de représenter les produits sous signe de qualité du monde entier », se réjouit Claude Vermot-Desroches qui souhaite poursuivre les actions de l’ONG en matière de protection des IG, d’information des décideurs et de promotion du développement durable.

En savoir plus : www.origin-gi.com