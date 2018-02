Crue de la Loue, Ornans n'est pas encore reconnue en état de catastrophe naturelle

Les services experts ont été mobilisés pour identifier les communes où la crue décennale a été atteinte ou dépassée. Cette procédure accélérée a permis d’obtenir sans délai des décisions favorables quand les éléments d’appréciation étaient immédiatement disponibles.

Les dossiers de 156 autres communes ont été ajournés dans l’attente d’expertises complémentaires. Ils feront l’objet d’un nouvel examen lors d’une nouvelle commission d’ores et déjà programmée le 6 mars prochain.

La priorité est désormais au retour à la normale, à la reprise des circulations de transports en commun et fluviale, et à l’accompagnement des acteurs impactés par les crues, qu’il s’agisse des particuliers, des entreprises et des collectivités.

Le retour à la normale c’est aussi le traitement de flux de déchets importants, drainés par la crue et résultant de l’épisode. Les collectivités locales sont et resteront mobilisées pour l’enlèvement et le traitement des déchets qui résultent des crues; Voies Navigables de France (VNF) est intervenu pour prendre en charge ceux qui s’étaient accumulés dans les écluses. Ils sont accompagnés par les services de l’État pour apporter un traitement adapté à ces flux spécifiques.