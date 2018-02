Avec l’initiative « Appart’âge », Domitys loge des étudiants pour favoriser l’échange intergénérationnel

Domitys, leader des Résidences Services Seniors, lance en ce début d'année une expérience unique en France dont l’objectif est de favoriser l’échange intergénérationnel : une dizaine d’étudiants auront l’opportunité de loger à titre gratuit dans des résidences Domitys. Dans un premier temps, ce dispositif sera lancé dans les villes de Besançon, Bordeaux, Bezannes, Blois, Cambrai, Castelnau, Pérignat, Ajaccio, Angers et Concarneau.

Une initiative idéale pour le « Bien-Vieillir »

Ce projet moderne et inédit a pour but de favoriser les échanges et l’interactivité entre les seniors et les étudiants, chacun ayant à apprendre de l’autre. La présence des étudiants pourra ainsi faire en sorte que les personnes âgées soient en contact quotidien avec les plus jeunes tandis que les seniors pourront avoir une oreille attentive et contribuer à l’enrichissement des étudiants de par leurs expériences de vie et leur savoir.

A l’instar des Pays-Bas, où ce type de concept a déjà été testé et approuvé, Domitys a décidé d’importer ce projet en France au sein même de ses résidences services seniors. Ainsi, un processus de recrutement est actuellement en cours pour des étudiants ayant de fortes affinités avec la population senior et faisant preuve de curiosité et d’ouverture d’esprit. Les candidats devront consacrer 39 heures de leurs temps par mois aux résidents et devront être au minimum en 2ème année d’études supérieures. Ils pourront proposer des activités selon les centres d’intérêt et les compétences des résidents les accompagner au cinéma, leur proposer des dîners, assister avec eux à des conférences ou encore se promener avec eux à l’extérieur. Grâce à ce concept, les étudiants pourront donc être logés dès début 2018, dans un appartement neuf, ce qui leur permettra de faire des économies en termes de loyer et de charges. Ils auront aussi la possibilité d’être libérés des contraintes du quotidien grâce à un service de restauration, tout en profitant d’un cadre de vie chaleureux et agréable, équipé d’une piscine, d’une salle de sport et d’une bibliothèque.

Ce projet se rajoute à de multiples initiatives visant à ouvrir davantage les résidences Domitys vers l’extérieur et à la création d’un lieu de vie intégré au cœur de la ville.

Pour postuler, les étudiants devront envoyer leur candidature à