Le ton est monté d'un cran entre l'actuel et l'ancien maire d'Ornans...

La tension est bien réelle entre le maire actuel, Sylvain Ducret et le sénateur Jean-François Longeot, ancien maire et conseiller municipal démissionnaire.

Avec une allusion dans sa lettre à l'expression "Les rats quittent le navire", le maire risque d'enfoncer plus encore la crise que traverse sa municipalité.

La réponse du Sénateur Longeot ne devrait pas tarder, elle risque même de provoquer de prochaines élections dans la cité de Courbet.