Ornans en difficulté sur l'avenir du site Alstom

3 - Le projet commence mal,

.. La condescendance actuellement affichée par les dirigeants de Siemens envers le Comité Européen d’Alstom est un très mauvais signal adressé aux salariés d’Alstom sur la manière dont ils seront traités demain, si le projet est mené à son terme.

.. Hormis les 470M€ d’économies annuelles estimées après restructuration, la direction de Siemens refuse toute communication relative à la stratégie industrielle envisagée, au motif que jusqu’à la réalisation de l’opération, les deux groupes restent concurrents.

.. Enfin, les désaccords qui « transpirent » entre les dirigeants d’Alstom et ceux de Siemens sont également un très mauvais signal de la capacité à réaliser ce rapprochement dans de bonnes conditions pour les équipes d’Alstom.

4 - D’autres alternatives pourraient être envisagées,

.. Les moyens financiers qui vont résulter de la vente de ses participations dans les JV Energie pourraient permettre à Alstom d’envisager des rachats, voire des rapprochements qui soient réellement d’égaux à égaux, avec l’appui éventuel de l’état.

.. Ces mêmes moyens pourraient notamment être utilisés pour investir et renforcer notre outil industriel sans oublier les qualifications et compétences des personnels qu’il convient de développer à travers la formation.

.. Les besoins ferroviaires sont en croissance en France et en Europe, en lien avec les enjeux de transport et de transition écologique. Ceci nécessite la mise en place d’une vraie stratégie industrielle pour le développement de l’outil, des effectifs et des compétences, notamment pour ALSTOM et plus généralement pour la filière ferroviaire, fournisseurs inclus, en France et en Europe.

5 Quant aux revendications des organisations syndicales européennes...

A tous les arguments précédents vient s’ajouter l’absence totale de réponse sérieuse aux revendications émises par les organisations syndicales qui s’appuient sur leur représentation européenne « IndustriAll », à savoir :

.. La déclinaison de l’EWF actuel dans la future entité Siemens-Alstom afin de garantir une réelle représentation des salariés du futur groupe. Nous ne saurions accepter une pseudo structure qui ne soit qu’une déclinaison du Comité d’Entreprise Européen actuel de Siemens (le SEC), dont la seule vocation semble d’être un organe d’information mais en aucun cas de consultation.

.. La volonté d’obtenir de réelles garanties pour le MAINTIEN DE TOUS LES SITES ET DE TOUS LES EMPLOIS SUR CHAQUE SITE, plus engageantes que celles actuellement apportées pour la France, et qu’elles soient étendues à l’échelle européenne.

Tous ces éléments conduisent aujourd’hui les organisations syndicales d’Alstom France à émettre d’ores et déjà un avis défavorable sur ce projet de filialisation.