Centenaire de la première guerre mondiale : 10 projets labellisés en 2018 pour le Doubs

2018 est la dernière année de mobilisation mémorielle sur le centenaire de la première guerre mondiale. Cet évènement suscite de multiples actions à l’initiative d’organismes publics (collectivités territoriales et musées), ou de partenaires privés (entreprises ou associations) que l’État a souhaité encourager par l’attribution d’un label, gage de reconnaissance de la qualité du projet, et, le cas échéant, par un financement.

10 grands projets :

- «La musique classique raconte la Grande Guerre », spectacle symphonique associant une formation musicale pontissalienne (ARIOLICA) et des musiciens de la Haute Ecole de Musique de Lausanne, le vendredi 2 mars, Espace Pourny à Pontarlier. Le détail ICI.

- « Messe pour la Paix de Karl JENKINS », concert réunissant des ensembles musicaux, lyriques, une troupe de danse du conservatoire de Pontarlier et une compagnie théâtrale afin de promouvoir les valeurs de Paix, les vendredi 25 et samedi 26 mai, Espace Pourny à Pontarlier.

- « Le sort le plus beau, mourir pour la Patrie », spectacle faisant revivre la correspondance entre le soldat mort au front Emile FAIVRE natif de Jougne et sa famille de 1914 à 1916 les 6, 8, 9 mars et le 11 novembre, théâtre de la clairière à Pontarlier.

- « Théâtre citoyen : faire participer des jeunes à l’œuvre de mémoire », saynètes théâtrales se rapportant au devoir de mémoire interprétées par des membres du conseil municipal des jeunes de Pontarlier (compagnie des chimères), le 9 mai et le 11 novembre à Pontarlier.

- « Commémoration du centenaire de la présence des américains en forêt de Levier de 1917 à 1919 », hommage rendu par la commune de Levier et le musée du cheval comtois aux bûcherons américains venus exploiter la forêt au profit du front de guerre, cérémonie commémorative et reconstitution des baraquements d’époque, du 30 juin au 1er juillet à Levier au lieu dit « le Rondé ».

- « Mémoire de la Guerre 14-18 à Chapelle des Bois », édition d’un ouvrage portant sur la vie au village durant la grande Guerre et organisation d’une conférence, en novembre, à l’Ecomusée Maison Michaud de Chapelle des Bois.

- « Mémoire 14-18 : de la Vallée du Drugeon à l’enfer », hommage rendu aux soldats originaires des 10 villages de la communauté de communes Frasne Drugeon, exposition, spectacle prenant appui sur des lettres adressées par des soldats à leurs familles, conférence sur la traité de Versailles, du 8 au 13 novembre par l’association culturelle de la Rivière Drugeon.

- « Pontarlier 14-19.... si loin des tranchées » comédie musicale présentée par le chœur mixte « La Campanelle » mettant en lumière la vie quotidienne des habitants de Pontarlier durant la Grande Guerre du samedi 24 au dimanche 25 novembre, Espace Pourny à Pontarlier.

- « Et après 2018 », exposition conçue par le service archives de la ville de Pontarlier relative à l’après-guerre : France en deuil, hommage aux morts et retours de guerre, du 9 au 26 novembre, chapelle des Annonciades à Pontarlier.

- « Valentigney–Limey, 1918-2018 », hommage aux habitants de Valentigney qui s’investirent dans la reconstruction du village de Limey en Meurthe et Moselle, action menée dans le cadre d’un partenariat de soutien aux villages sinistrés par la Grande Guerre de 1919 à 1925 : constitution d’une exposition sur le sujet, accueil d’une délégation de Limey, lectures de textes de poilus par les enfants des écoles, soirée cabaret avec des chants de la Grande Guerre (initiatives mises en œuvres par le service culturel de Valentigney), du 10 novembre au 20 décembre à Valentigney. La richesse de ce programme commémoratif témoigne de l’intérêt porté par les acteurs culturels de notre département aux évènements liés à la Première Guerre Mondiale. Le devoir de mémoire n’est pas un vain mot.

Plus d'informations sur =

www.centenaire.org