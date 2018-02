La fruitière propose un atelier de fabrication, une cave de préaffinage et un magasin de vente. Une façade vitrée dans le magasin permet d’ailleurs de suivre le processus de fabrication. Situé en bordure de route, sur un axe touristique, nul doute que le magasin de vente va être prisé par la clientèle de passage.

Cette coopérative regroupe une vingtaine de sociétaires qui s’unissent pour fabriquer du Comté, du Morbier, de la raclette, de la tomme et de la crème. La réfl exion du projet était de s’unir et de proposer des produits locaux dans un circuit de distribution, le plus court possible. Et c’est réussi, le magasin propose à la vente une multitude de produits : Pommes de terres, farine, oeufs,charcuterie, yaourts, beurre, vins, bières, biscuits, miel, sirop, chocolat… provenant tous de producteurs régionaux.

Comme le souligne madame Nicolier, agricultrice à Evillers et responsable de ce magasin « ce qui est important pour nous, c’est d’offrir un service de proximité aux habitants. Les commerces ferment les uns après les autres, il est important d’être présent ». C’est avec le sourire que Céline et Marie, vendeuses, vous accueilleront à la fruitière.

Fruitière des Sources de la Loue

Saint-Gorgon-Main

03 81 38 25 92 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h

Le dimanche de 10h30 à 12h30