Concours de chasse samedi 3 et dimanche 4 mars à Myon !

L’association Française pour l’Avenir de la Chasse aux Chiens Courants du Doubs (AFACCC25) et l’ACCA de Myon organisent un concours régional de meutes dans la « voie du Chevreuil », samedi 3 et dimanche 4 mars à Myon...

Les deux finalistes du Doubs, M. Julien Jacot et M. Richard Guglielmetti, avec sa fille Chloé, essaieront de faire briller les couleurs de notre département avec leurs meutes pour se qualifier pour la finale nationale qui se déroulera les 16,17 et 18 mars dans les Deux Sèvres(79).

Un moment de chasse sans fusil, et sans prélèvement de gibier, en plein coeur de la forêt de Myon, partagé par 11 départements participants. Ce concours s’adresse à toutes les races de chiens courants. Les meutes de chiens participants devront lever et mener le chevreuil sous l’oeil attentif des juges et du grand public.

Ces deux journées devront permettre de belles parties de chasse qui réjouiront les amateurs. Le rendez-vous est donné samedi à 7h pour le tirage au sort de l’ordre de passage et du lieu de découplé, le premier débutera à 8h.

Cette manifestation ne manquera pas de convivialité ou le grand public est attendu nombreux. Des repas seront servis le midi et une buvette sera ouverte les deux jours sur le stade de foot, lieu de rassemblement de cette manifestation.

Renseignements:

M. Champenois Alain,

président de l’AFACCC 25

06 88 82 21 09