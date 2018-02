Pompes funèbres Maire : le choix funéraire !

UNE FAMILLE AUX SERVICES DES FAMILLES

Situées derrière la Maison de santé à Levier, les pompes funèbres Brun-Mercier ont trouvé repreneur. C’est venu comme une évidence pour Maxime, ancien employé de cet établissement et passionné par son métier de poursuivre cette activité.

Des travaux de réaménagement sont prévus dans les mois à venir avec embellissement des locaux pour offrir aux familles un espace confortable et plus moderne. Les deux chambres funéraires sont déjà refaites à neuf ainsi que le magasin proposant un large choix d’articles funéraires. La partie plus technique et administrative sera à l’étage.

Maxime, qui a récemment suivi les formations nécessaires à la gérance, insiste sur un point : « Faire ce métier c’est accompagner l’entourage du défunt dans la douleur ». Lui-même entouré par l’ancienne équipe et les membres de sa famille pour gérer l’entreprise, il souhaite apporter aux habitants du secteur ce service de proximité et d’accompagnement dans les moments difficiles que représente le deuil. De l’organisation complète des obsèques ou de mise à disposition de chambres funéraires, mais aussi de services à domicile et des travaux de cimetière marbrerie pour offrir un large choix de prestations.

Le projet de s’implanter à Amancey, lancé par les prédécesseurs, est maintenu et verra le jour au cours de l’année pour une fois encore être au plus près des familles.

Pompes funèbres Maire : 1 rue du deuil, 25270 Levier / 03 81 89 51 55