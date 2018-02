En selle du 17 au 25 février à Micropolis Besançon

Cette deuxième édition se place sous le signe de la nouveauté avec un programme riche en animations et compétitions. Les différents halls accueilleront trois carrières, comme l’an passé, et pour l’occasion une nouvelle sera installée pour permettre aux visiteurs d’être encore plus proche des chevaux.

Au programme cette année :

de la compétition avec du concours de saut d’obstacles, mais également des concours de dressage, de horseball, des présentations des élevages.

De nouvelles disciplines seront présentées comme l’attelage, le hunter, le western, le derby cross poney indoor et l’organisation de concours de chevaux islandais et comtois, sans oublier les spectacles de grande qualité qui sauront vous séduire.

Pour les plus petits, ils pourront faire des balades à poney, participer au concours de dessins ou tout simplement caresser plus d’une vingtaine de chevaux dans un espace dédié.

Le salon comportera une partie exposants où sont attendus une centaine de professionnels, et parallèlement, le grand public pour également s’informer sur les différents métiers et formations de la fi lière équine. Le rendez-vous est donné dans la capitale comtoise, où tous les curieux et passionnés sont attendus durant les 10 jours d’animations.

Plus d’infos d’informations : www.salonducheval.org