Encore une douche froide pour les commerçants d'Ornans !

Afin de concentrer tous les moyens pour l'organisation du bicentenaire Courbet, le Conseil Départemental du Doubs confirme qu’il n’y aura pas d’exposition d’hiver en 2018 au Musée Courbet. Beaucoup de commerçants jugent toutefois ce choix négatif pour la vitalité de leurs établissements.



Pour le bicentenaire Courbet le compte à rebours est lancé.

En effet, le comité stratégique du bicentenaire Courbet s’est réuni pour la première fois vendredi 19 janvier. Ce fut l’occasion de rappeler les enjeux de cette commémoration et d’engager le travail préparatoire ainsi que les réflexions sur l’organisation et les méthodes à adopter. Cette première rencontre a déjà permis d’identifier de nombreuses pistes issues non seulement du Département mais aussi de ses partenaires.