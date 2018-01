Le Festival de la Paille dévoile deux premiers noms

Le Festival de la Paille aura lieu les 27 et 28 juillet prochain et dévoile 2 premiers artistes, qui ont en commun, un charisme, une énergie et une prestance scénique impressionnante : MAT BASTARD ET ASAF AVIDAN...

ASAF AVIDAN

Asaf Avidan a déjà 26 ans lorsqu’il touche pour la première fois une guitare. Son premier opus, Now That You’re Leaving, disponible à l’époque seulement dans quelques boutiques attire l’attention et reçoit un vif succès. Après une longue série de concerts avec les Mojos, Asaf Avidan décide de poursuivre sa route en solo et d’explorer toute l’étendue de ses émotions et de sa créativité, sans aucune distinction de genre. Alors que l’album Different Pulses venait de sortir, le remix bien connu de «Reckoning Song/One Day» obtient le succès qu’on lui connait et propulse Asaf sur le devant de la scène mondiale. Asaf Avidan, sort son nouvel album The Study on Falling.

Après une série de succès internationaux et des concerts à guichets fermés à travers le monde, Asaf désire aujourd’hui rappeler à son public qu’il est avant tout chanteur, auteur et compositeur; c’est donc seul que vous le retrouverez sur scène en 2018. Laissez-vous porter, poésie à l’horizon...

MAT BASTARD

Poussez les meubles ! L’ex leader du groupe Skip The Use : MAT BASTARD, est de retour! Installé aux Etats-Unis depuis plusieurs années, il a pris le temps de travailler pour les autres avant de recommencer à écrire pour lui-meme et dès les premières lignes, l’envie d’un album solo fait son apparition. Remonter sur scène, partager des idées et des engagements à travers la musique, c’est ce qui anime l’artiste depuis toujours.

Un son californien, des titres aux paroles authentiques et parfois crues, sans oublier bien sûr le côté punk, rockeur et bête de scène, Mat Bastard signe un premier album solo énergique et plein de surprises ! De quoi mettre le feu au Mont d’Or!

Plus d'Infos sur : www.festivalpaille.fr