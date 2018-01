« Besac Vintage Weekender » samedi 20 et dimanche 21 janvier

Pour la 2e année, cet événement regroupe une sélection des meilleurs exposants proposant un véritable vintage market où vous retrouverez de nombreux objets déco, mobilier articles musicaux, des jeux et jouets... et des animations : barbier, coiffeur, relooking... Vous plongerez dans un univers retro et tendance unique.



C’est un concept qui s’adresse aux amoureux de la mode, des accessoires, des objets de citrine et de collection qui font toute l’ambiance « old school » et le design des années 40 aux années 80. On trouvera sur place de nombreux exposants qui proposeront du mobilier Art Nouveau et Art Déco, des vinyles, des livres et magazines anciens, des affiches anciennes, du prêt-à-porter neuf et d’occasion mais aussi du mobilier design des années 50’s, 60’s et 70’s.

À découvrir un espace Upcycling. Il s’agit du détournement de mobilier industriel, récupération d’objets solides dont la vocation première n’était pas d’entrer dans la décoration intérieure.



Sur place, Bistrot et Resto.