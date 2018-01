« Ça percute à Broadway »

Les 20 et 21 janvier, les mythiques ampoules des enseignes de Broadway vont s’illuminer à Ornans pour mettre en lumière des chansons issues des extraits des comédies musicales West Side Story, Mary Poppins et Hairspray...

Venez (re)découvrir les airs de ces au Café des Arts à Ornans musicals réorchestrés et interprétés par Les Percutés, l’ensemble de percussions de l’École de Musique Intercommunale du Pays d’Ornans (EMIPO). Les élèves de l’École de Comédie Musicale de l’Allée des Cerisiers, basée à Vuillafans, seront quant à eux sur scène pour chanter, danser et interpréter les magnifiques chansons de ces chefs-d’oeuvre.

Pour la première fois, ces deux structures mettent à profit leur collaboration pour vous faire voyager dans ce quartier on ne peut plus connu de New York : Broadway !