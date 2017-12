Epandage sauvage à Charmauvillers : le Département réagit

Alors même que le département du Doubs, en partenariat avec l’Etat, a mis en place deux groupes de travail « eau et agriculture », «eau et assainissement » regroupant les acteurs concernés par ces problématiques dans une dynamique constructive, il est dommageable de constater encore de tels agissements.



A travers son projet C@P25, la collectivité a fait le choix de s’engager dans la préservation des ressources environnementales et dans l’harmonisation des règles de bonnes conduites.



Le département s’oppose donc à ces pratiques inadmissibles, néfastes pour l’environnement et la qualité de nos rivières, désastreuses pour l’image de nos territoires et l’investissement au quotidien de nos agriculteurs.