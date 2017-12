Concours photo 2017 « Larmont insolite » Découvrez les lauréats, l’exposition et le calendrier !

Les lauréats et participants ont été récompensés à l’occasion de l’inauguration de l’exposition de photographies « Larmont insolite »...

Les lauréats 2017

• 1er prix : Jean-Yves Aebischer pour son cliché « Descente du Larmont dans la ville », • 2e prix : Cyril Fonck pour son cliché « Les arbres tutoient le ciel », • 3e prix : Patrick Guyon pour son cliché « Les dinosaures au pied du Grand Taureau »,

• Prix coup de coeur du Jury : Jean-Claude Uzzeni pour son cliché « Quand l’imaginaire rejoint le réel », • Prix Catégorie Junior : Agathe Boucher pour son cliché « Camping sauvage »,

• Nouveau ! Prix de la classe : 5e2 Classe nature - Collège Lucie Aubrac pour leur série « Larmont... impressions sur toiles ».

Clichés à voir ici : http://bit.ly/24hxFDC

Voir l’exposition

jusqu’au 29/01/2018

En semaine (sauf le mardi) : de 10h à 12h et de 14h à 18h / Week-ends et jours fériés : de 14h à 18h. Fermeture le mardi, le 25 décembre, le 1er et le 2 janvier. Entrée libre durant toute l’exposition.

Calendrier en vente

Procurez-vous le calendrier 2018 issu du concours photo ! En vente au prix de 2 € au Musée municipal et à l’Office de Tourisme.