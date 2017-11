Un comité local abattoir dans le départemental du Doubs

Animé par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (services vétérinaires), ce comité rassemble des représentants des filières viandes d’animaux de boucherie (abattoirs, éleveurs, découpe, charcuterie- salaisons), des représentants de la société civile (consommateurs et associations de protection animale), des institutionnels, des représentants des associations cultuelles et des élus locaux.

Sa création concrétise, au niveau départemental, une des propositions du rapport du 12 octobre 2016 de la commission d'enquête parlementaire sur les conditions d'abattage.

L'objectif du comité local abattoir est de favoriser les échanges d'informations entre les acteurs de la filière d'abattage et les différentes parties intéressées au plan local, tout en améliorant la transparence sur le fonctionnement des abattoirs.

Après une présentation des spécificités des structures d'abattage du département, cette première réunion a été l’occasion de rappeler l'organisation des services de contrôles de l’État dans les abattoirs du département et la réglementation applicable tant en matière de sécurité sanitaire des aliments que de protection animale.

Les mesures de protection animale déclinées par les professionnels et vérifiées par l’Etat ont également été présentées.

Cette réunion a permis de confirmer la prise en compte réelle de la bientraitance des animaux dans les outils d’abattage du département.

Il a été convenu de réunir le comité annuellement afin de faire un point régulier sur l’actualité dans les trois abattoirs (Pontarlier, Besançon, Valdahon) du département.