Le rire : la meilleure arme des petits héros

Ils ont appris malgré eux que c’est la force des enfants qui permet aux adultes de les soutenir dans ces moments difficiles.

Forts de cette leçon de vie incroyable et ne laissant aucune place à la fatalité, Elodie et Marc-Antoine ont décidé de créer l’association «Rires De Héros» partant du constat que le rire est l’une des meilleures armes contre la maladie.

Ils souhaitent à travers cette association, collecter des fonds afi n de soutenir la recherche contre les cancers pédiatriques, car moins de 3% des fonds dédiés à la recherche anti-cancers sont alloués aux cancers chez l’enfant.

Ils souhaitent également contribuer au confort des petits malades dans les hôpitaux locaux, en réalisant des fresques colorées aux plafonds des chambres, en participant à l’organisation de la venue des clowns dans les services de pédiatrie ou en offrant des jouets. Ce vécu leur a fait comprendre que les enfants puisent leur force dans l’ambiance générale et que les couleurs et les rires sont des échappatoires afin de lutter contre la maladie.

L’association récolte des fonds en vendant des vêtements et des jouets, fruit de dons, dans les vides-greniers en mai et septembre mais a aussi comme projet d’organiser divers événements dans le secteur du Grand Pontarlier. Prochaine manifestation, un concert le soutien par les barmans et groupes locaux engagés pour cette cause.

N’oubliez pas que si les enfants ont besoin de rire dans leur combat contre la maladie, «Rires De Héros» a surtout besoin de vous.

Plus d’infos sur : facebook : riresdeheros

Contact :