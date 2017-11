Un nouvel interlocuteur pour vos événements !

Ce passionné de technique son et lumière s’est formé aux côtés d’André Clerc, régisseur général, pendant de nombreux étés avant de lancer son activité.

Florian dispose du matériel professionnel et intervient principalement en temps que technicien du spectacle pour des sociétés de prestations événementielles, des salles de spectacles, des entreprises, des troupes de théâtre et des communes. Son travail consiste à réaliser l’installation et les réglages du matériel, gérer une prestation complète de la création scénique et lumineuse, ainsi que la réalisation technique pendant le spectacle.

Florian devient également votre partenaire privilégié pour vos conférences, concerts, ou vos besoins en tant que particulier.

FLORIAN CARREZ

25330 BOLANDOZ

07 89 63 07 03

