Rencontre autour du chocolat

Tout d’abord sachez que le chocolat est calorique puisque 100 grammes de chocolat (20 carrés) apportent 540 kcal (il faut en général pour être en forme environ 2000 kcal par jour pour une femme et 2500 kcal pour un homme).

Il contient des acides gras saturés comme l’acide palmitique mais aussi des acides gras insaturés comme l’acide oléique (ces derniers sont bons pour la santé).

On trouve d’autre part, dans le chocolat, des polyphénols qui sont des antioxydants et qui vont piéger les radicaux libres responsables d’un vieillissement prématuré de nos cellules, du magnésium intéressant dans la communication cellulaire notamment musculaire mais aussi du potassium et du phosphore (ainsi que du calcium et du sodium en petite quantité).

Il contient aussi de la Théobromine (nous rappelant le nom du cacaoyer : Théobroma qui veut dire boisson des Dieux), un alcaloïde qui va provoquer au niveau de l’organisme une sensation de bien-être par la sécrétion d’endorphines responsables de cet effet euphorisant (ces endorphines sont aussi sécrétées lors d’exercice physique comme la course à pied). Attention cette théobromine est un véritable poison pour les chiens…

Enfin le chocolat va aussi stimuler un neurotransmetteur, appelé souvent hormone du bonheur, la sérotonine. Le fait de prendre du chocolat au goûter va augmenter la concentration de tryptophane au niveau cérébral qui donnera la sérotonine.

Sachez déguster le chocolat avec modération et profitez des instants durant lesquels le fait de croquer un carré de chocolat vous ramène à des souvenirs plus ou moins éloignés quand, plus jeune, la vie semblait plus douce…

Bonnes fêtes de fin d’année enchocolatées… Olivier TISSOT - sesoignerparlesplantes.com

Retrouvez la chronique santé d’Olivier Tissot sur Villages FM chaque mardi et vendredi à 15h30