Cliquez, souriez, imprimez !

Une borne à selfie, parfois appelée photobooth, est un mélange entre un photomaton et un selfie. C’est une boîte qui renferme un appareil photo, un écran et une imprimante, et qui permet de prendre des photos avec impressions instantanées. Le principe est simple, vous appuyez sur l’écran pour lancer la machine, vous prenez la pose et elle imprimera une photo souvenir personnalisée à chaque passage. Gardez un souvenir inoubliable de vos soirées !

Cette borne à selfie peut être utilisée dans toutes les manifestations. Pour les entreprises, commerces ou associations lors de leurs actions commerciales ou événementielles, manifestations culturelles et sportives, fêtes de quartier, inaugurations… les photos souvenirs seront illustrées par exemple du logo de la société. Quant aux particuliers, ils s’offriront une animation originale et tendance pour leur mariage ou anniversaire.

Vous aussi, tentez l’expérience et louez une borne à selfie pour vos événements dans le Haut-Doubs !

Pour la petite histoire…

À l’origine, Photobooth est un logiciel proposé sur les ordinateurs Macintosh pour se prendre en photo derrière l’écran, à la façon d’un photomaton, avec la possibilité d’ajouter des filtres ou effets artistiques ou rigolos : en caméra thermique, en version pop aux couleurs acidulées, ou bien crayonnée comme un portrait dessiné, par exemples.

Par extension, photobooth désigne aujourd’hui des photos portraits prises en série, qui favorisent l’humour et la fantaisie en jouant sur des effets de cadre rigolos avec des décors dédiés comme les supports photo fun, l’utilisation d’accessoires de déguisements, ou sur des mises en situations décalées.

Renseignements : selfie.emisir.com