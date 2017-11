Nouvelle équipe chez Marc Optique à Ornans !

Connue de la clientèle, Sophie avait en effet effectué son BTS en Alternance pendant deux ans puis elle s’est formée avec une année de spécialisation en examen de la vue.

Les deux font la paire, dynamiques et complémentaires, Amélie et Sophie vous accueillent au magasin, et vous conseillent dans le choix de vos montures. Elles vous proposent un large choix de lunettes et de lentilles avec le contrôle de vue (test non médical) et le tiers payant avec de nombreuses mutuelles.

Nouveau, elles disposent de lunettes adaptées à la vue pour la pratique de vos sports préférés, idéales pour les enfants pour la natation ou les sports collectifs par exemple.

20 A rue Jacques Gervais

25290 ORNANS

www.marcoptique.fr