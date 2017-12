11e marché de noël de tradition les 1er, 2 et 3 décembre 2017 à Ornans

Rendez-vous les 1er, 2 et 3 décembre pour le 11ième marché de noël de tradition à Ornans...

ANIMATIONS autour du Marché de noël

 OUVERTURE DES COMMERCES AU CENTRE-VILLE ET NOCTURNE SAMEDI SOIR.

 MARCHÉ DES PRODUCTEURS samedi matin jusqu’à 13h30 sur la Place Courbet.

 OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE « la Passerelle » vendredi de 15h à 18h30, samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Samedi : Réalisation de décorations de Noël de 10h30 à 11h30 pour les 3-6 ans et de 14h à 16h pour les adultes et les enfants à partir de 7 ans - atelier payant (5€) sur inscription uniquement. Renseignements à la médiathèque. Heure du conte sur Noël de 16h à 17h pour tous (gratuit).

 L’ATELIER DE LITHOGRAPHIE est ouvert samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

 ÉMISSION EN DIRECT DE VILLAGES FM samedi soir sur le site de l’église.

 OUVERTURE DES ATELIERS D’ARTISTES ET D’ARTISANS MÉTIERS D’ART DU CENTRE-VILLE

 LA MAISON DU PÈRE NOËL

Le Père Noël et ses lutins attendent tous les enfants qui souhaitent lui rendre visite dans leur maison. Il remettra, à chaque enfant, une jolie surprise et une photo souvenir prise par FG Grafiika (photographe à Ornans).

Samedi de 16h à 18h30 et dimanche de 15h à 18h.

POUR REJOINDRE LE MARCHÉ DE NOËL, NAVETTES GRATUITES EN CALÈCHE SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H À 18H

Départ : Site de l’Eglise

Arrêt : Place Courbet

Retour : Site de l’Eglise

Au programme :

Vendredi 1er décembre

15h : OUVERTURE du marché de Noël.

15h30 : Goûter proposé aux élèves des écoles primaires (Courbet et Ste-Marie)

19h15 : • INAUGURATION du marché avec la Fanfare de rue de l’Orchestre d’Harmonie d’Ornans, départ Place Courbet jusqu’au site de l’église.

• Lancement des illuminations de Noël.

• ARRIVÉE du père Noël en canoë avec l’association la Vouivre -descente aux flambeaux.

21h : FERMETURE du marché de Noël.

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

10h : OUVERTURE du marché de Noël.

14h30 : Maquillage enfants et pêche aux cadeaux près de la Maison du Père Noël jusqu’à 17h30

15h30 : ARRIVÉE du Père Noël en calèche

16h : Animations musicales à l’église par les ensembles d’élèves de l’EMIPO et leurs professeurs jusqu’à 17h

17h : Répétition de l’Orchestre d’Harmonie d’Ornans

19h45 : ARRIVÉE du père noël en canoë avec l’association la Vouivre (descente aux flambeaux)

20h : CONCERT DE NOËL par le choeur DIAPASON et les choeurs d’enfants des écoles de Tarcenay, Foucherans et du Sacré Coeur de Vercel ; ainsi qu’un ensemble instrumental avec des professeurs de l’EMIPO jusqu’à 21h15. Quête au profit de la ligue contre le cancer

22h : FERMETURE du marché de Noël.



DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

10h : OUVERTURE du marché de Noël.

10h : Office religieux à l’église Saint-Laurent.

11h15 : Lâcher de Ballons préparés par les enfants du catéchisme et des AFR d’Ornans en présence du Père Noël

14h : Animations musicales à l’église par les ensembles d’élèves de l’EMIPO et leurs professeurs et sur la place Courbet avec l’Atelier (si le temps le permet) jusqu’à 16h30

15h : ARRIVÉE du Père Noël en calèche

18h : FERMETURE du marché de Noël.

L’église est un lieu de culte, il est demandé à tous de respecter les lieux.

ENTRÉE GRATUITE tout le week-end : Vendredi 15h à 21h / Samedi 10h à 22h / Dimanche 10h à 18h