Le Rudiniacus café vous accueille à Reugney

Souhaitant dynamiser le village et créer un lieu de partage, la mairie de Reugney a ouvert un bar, le Rudiniacus café...

Depuis la fermeture du dernier café de Reugney, la commune était propriétaire d’une licence IV non exploitée. Désireux de ne pas voir disparaître cette licence, l’idée d’un café local et convivial a germé au sein du conseil municipal. Tous ont contribué à l’élaboration du projet, de la rénovation de la salle à la mise en place administrative de la nouvelle structure.

Le Rudiniacus café a ouvert ses portes en septembre 2017. Il est géré en régie grâce à une équipe dynamique : Jérome Beaussard, Hervé Couteret, Pauline Deforet et Vanessa Canault.

Le Rudiniacus café se veut un lieu convivial, agréable et ouvert à tous. Il vous accueille tous les samedis soirs des semaines paires et propose régulièrement des soirées à thèmes. Venez chanter le samedi 16 décembre au Karaoké party. Le mercredi 27 décembre, est organisé un après-midi récréatif pour les enfants autour d’un grand jeu de stratégie. Vous pouvez retrouver l’ensemble des soirées et modalités sur la page Facebook Rudiniacus café.

Le café étant un lieu d’échange et de partage, il sera très prochainement mis à disposition des jeux de société. Si vous avez une idée de soirée à proposer, des talents d’organisateur ou d’animateur, n’hésitez pas à transmettre vos idées à l’équipe d’exploitants et rejoignez-les pour une ou plusieurs soirées.

Flora BASSENNE

Rudiniacus Café

Mairie, en face de la Salle des fêtes

25330 Reugney

Ouvert tous les samedis soirs des semaines paires, de 18h30 à 1h

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

06 85 27 40 89 - Facebook : Rudiniacus Café