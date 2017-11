L'association deux nanas chez Boudha a besoin de vous !

En quoi consiste leur mission ?

Pauline et Tiffany s'envole pour un mois dans le monastère de Payataung, en Birmanie, qui accueille près de 900 enfants d'ethnies différentes. Nos franc-comtoises vont participer à toutes les activités du monastère bouddhiste et aiderons la communauté locale. Le monastère en question est une sorte d'internat auto géré par des moines bouddhistes, les enfants des villages reculés y dorment plusieurs mois dans l'année afin de pouvoir aller à l'école qui est juste à côté. En raison d'un trop grand nombre d'enfants et des conditions sommaires du monastère, les moines ont lancé un appel international pour qu'on puisse les aider.

C'est ici qu'elles interviendront, leurs différentes missions passeront par des travaux de construction autour du monastère et de rénovation de celui ci, de l’aide à la cuisine, de l’enseignement de l’anglais aux plus jeunes, du travail dans la ferme etc.

La nourriture (riz et légumes) est cultivée de façon traditionnelle dans la ferme à côté. Elles auront notamment comme mission de la cultiver et la cuisiner pour les jeunes du monastère.



Où iront les fonds récoltés ?

Leur voyage n’a pas un but touristique, Tiffany et Pauline partent au Myanmar en mission de solidarité envers la population. L'argent récolté sera pour leur association "Deux nanas chez Bouddha".



Elles ont évidemment besoin de beaucoup de choses avant de partir sur place. Les démarches administratives sont longues et coûteuses (vaccins, VISA...) et les besoins d’un tel voyage sont grands.

Elles ont déjà organisé plusieurs collectes de dons matériels, elles ont reçu beaucoup de choses : habits, matériel scolaire, jeux éducatifs... Une partie des dons numéraire sera donc utile pour pouvoir en emmener le plus possible.



Pour les dons numéraires qu'elles récoltent, un de leurs buts est également de pouvoir acheter durant notre séjour, de la viande et autres aliments frais que les jeunes du monastère n’ont pas l’habitude de consommer. En effet, il faut savoir que dans la ville dans laquelle nous serons, le riz et les légumes sont cultivés, cependant beaucoup d’aliments sont difficiles à trouver. Il n’y a pas de supermarché, mais un marché local qui n’a lieu qu’une fois par semaine. Certains aliments tels que la viande sont donc très chers et réservés aux plus riches de la région.

