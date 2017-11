Des apprentis dans le sport !

Ce type de contrat dispose d’avantages non négligeables pour la structure d’accueil et l’apprenti !

L'apprentissage est un mode de formation par alternance, ouvert aux jeunes de 16 à 30 ans.

Sur le principe de l’alternance, il associe une période de formation théorique (en Centre de Formation des Apprentis) et une formation pratique en structure.

Il permet aux jeunes d'acquérir simultanément des connaissances et de l'expérience professionnelle.

A l'issue de sa formation, l'apprenti obtient une qualification professionnelle reconnue par un diplôme enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles.



Un maître d’apprentissage est, quant à lui, chargé de guider l’apprenti dans l’acquisition de compétences nécessaires à l’obtention du diplôme préparé au CFA. Votre apprenti demande à apprendre, vous bénéficierez en échange d’un collaborateur dynamique et persévérant !



L’apprentissage est vecteur d’emploi pour les jeunes et de compétences assurées pour votre structure.



Bénéficiez d’un rendez-vous personnalisé avec l’un de nos responsables pour organiser l’accueil d’un apprenti au sein de votre structure !



Contactez pour prendre rendez-vous :

DOUBS

HAUTE-SAÔNE

Responsable Nord Franche Comté | T. de Belfort

