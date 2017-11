Le camion ASSPRO TRUCK présent les 28 et 29 novembre sur le parking de la Polyclinique de Franche-Comté

L’ASSociation de Prévention du Risque Opératoire, sera présente les 28 et 29 novembre 2017 2017 pour des formations médicales sur le parking de la Polyclinique de Franche-Comté, grâce à son unité mobile de prévention du risque opératoire l’ASSPRO TRUCK...

Le mardi 28 novembre, de 14h à 16h, une sensibilisation du grand public aux risques opératoires sera proposée par l'Université des Patients de Grenoble, ouverte et gratuite pour tous.

Suivront deux soirées de formation médicale continue les 28 et 29 novembre à partir de 19h réservées aux professionnels de santé. Le thème de la première soirée, à destination des équipes de la maternité, porte sur la prise en charge de l’hémorragie de la délivrance, avec le support pédagogique d'un Serious Game. Les jeux sérieux sur le thème de la santé ont pour vocation de former le personnel soignant aux risques liés aux situations d'urgence.

Au cours de la deuxième soirée, ouverte à tous les praticiens de la région, sera abordée la relation praticien / patient dans notre société en profonde évolution (réduction des durées de séjour, progression de l'ambulatoire, développement d'internet, judiciarisation etc…).