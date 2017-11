Lancement de la concertation pour la Police de sécurité du quotidien le 10 novembre 2017

Ce 10 novembre Raphaël BARTOLT, préfet du Doubs a réuni les représentants des services de police pour leur annoncer le lancement d’une concertation locale sur la future Police de sécurité du quotidien. Il les a informés des modalités de consultation des personnels des forces de l’ordre et des élus locaux et a recueilli leurs premières réactions....

Avec la Police de sécurité du quotidien, le Gouvernement s’est engagé dans une évolution des missions de la police et de la gendarmerie pour répondre à la première préoccupation des Français : la sécurité.

Aujourd’hui, malgré l’engagement de nos forces de sécurités intérieures, certains de nos concitoyens sont en perte de confiance en la capacité de l’État à les protéger. Comme l’a souligné le Président de la République dans son discours du 18 octobre, l’insécurité ressentie par nos concitoyens provient autant de la menace terroriste que des infractions commises au quotidien. La sécurité du quotidien, c’est lutter contre tout ce qui fait naître un sentiment d’insécurité chez nos concitoyens et qui leur donne l’image de l’impuissance publique : les cambriolages, les infractions routières, les implantations et campements illicites, les rodéos sauvages, les occupations des halls d’immeubles, les incivilités dans la rue et dans les transports, ou le harcèlement de rue pour les femmes.

Pour répondre à cette ambition, cet impératif doit aujourd’hui être replacé au cœur de la mission confiée à la police et à la gendarmerie autours de trois fondamentaux : la satisfaction des besoins des usagers, leur protection et la résolution de leurs problèmes. M. Gérard COLLOMB, ministre d’État, ministre de l’Intérieur, a souhaité pour ce faire donner la parole à l’ensemble des policiers et des gendarmes pour s’assurer que « l’évolution de leurs missions sur le terrain soit au plus proche de leurs besoins et de leurs attentes ».

Par conséquent, M. Raphaël BARTOLT, préfet du Doubs, lance une large concertation qui aura pour objectif de permettre aux personnels de la police et gendarmerie nationales, aux élus et partenaires locaux de donner leur avis et de mettre en avant leurs retours d’expérience sur le terrain, au cours de réunions qui seront organisées ces prochaines semaines. Les modalités de ces rencontres vous seront précisées ultérieurement. Suite aux résultats de cette concertation, de nouveaux dispositifs et de nouvelles méthodes de travail seront expérimentés, à partir de janvier 2018, dans une série de territoires reflétant la diversité du pays et de ses problématiques (quartiers urbains, zones péri-urbaines, territoires ruraux), dans l’hexagone et outre-mer.

Pour rappel, comme l’a indiqué M. Gérard COLLOMB, ministre d’État, ministre de l’Intérieur, dans son discours du 28 octobre à La Rochelle, la Police de sécurité du quotidien devra répondre à 5 grands objectifs pour renforcer l’efficacité des forces de l’ordre dans leur quotidien :

• une police « sur-mesure » qui apportera à chaque territoire de métropole et d’outre-mer la réponse la plus adaptée pour restaurer la tranquillité,

• une police et une gendarmerie connectée pour plus d’efficacité et plus de facilité,

• une police respectée avec des agents mieux équipés et mieux protégés,

• une police partenariale qui travaillera avec tous. Les acteurs, publics ou privés, doivent ensemble, et pas côte à côte,

• une police recentrée sur ses missions premières.