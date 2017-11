THIEFAINE annonce sa tournée 2018 avec 12 dates exceptionnelles

Plus de 170 CHANSONS – 5 MILLIONS D’ALBUMS vendus – des MILLIERS DE CONCERTS – 2 VICTOIRES DE LA MUSIQUE…



1978 : sortie du premier album d’HUBERT FELIX THIEFAINE Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s’émouvoir sur lequel figure notamment l’emblématique « La fille du coupeur de joints ». Cet album marque les débuts discographiques remarqués d’un artiste hors-norme. 2018 : Sony Music France – en accord avec Lilith Édition & Lorelei Production – souhaite rendre hommage à cet artiste devenu l’une des figures majeures du rock et de la chanson française.



À cette occasion, les 17 ALBUMS STUDIO d’H.F. THIEFAINE seront remasterisés en vinyles et publiés tout au long de l’année avec des surprises à découvrir.



Pour fêter plus spécialement la date anniversaire de Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s’émouvoir, ce premier album sera réédité – en DOUBLE CD et DOUBLE VINYLE – dans une édition collector agrémentée de contenus totalement inédits.



L’automne 2018 sera aussi l’occasion de retrouver H. F. THIEFAINE sur scène pour célébrer 40 ans de chansons lors d’une tournée ANNIVERSAIRE de 12 dates uniques et exceptionnelles, dont l’AccorHotels Arena (Paris-Bercy), vingt ans après son fameux BERCY 98, complet 3 semaines avant la date grâce à la ferveur de son public.

► Mise en vente : jeudi 9 novembre à 10h ◄

DATES DE LA TOURNÉE :

– Vendredi 12 octobre 2018 – NANTES – Zénith

– Samedi 13 octobre 2018 – BORDEAUX – Arena

– Jeudi 18 octobre 2018 – RENNES – Liberté

– Vendredi 19 octobre 2018 – ROUEN – Zénith

– Samedi 20 octobre 2018 – LILLE – Zénith

– Jeudi 8 novembre 2018 – METZ – Arènes

– Vendredi 9 novembre 2018 – PARIS – AccorHotels Arena

– Samedi 10 novembre 2018 – DIJON – Zénith

– Mercredi 14 novembre 2018 – LYON – Halle Tony Garnier

– Vendredi 16 novembre 2018 – TOULOUSE – Zénith

– Samedi 17 novembre 2018 – CLERMONT – Zénith

– Dimanche 18 novembre 2018 – MONTPELLIER – Zénith

www.thiefaine.com