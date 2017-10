Wazoo en concert samedi 28 octobre au Celtivales à Pierrefontaine-les-Varans

Wazoo

En 1999,entonnait le refrain « Et moi pendant ce temps la, j' tournais la Manivelle » reprise en chœur par tous les fêtards de France et de Navarre. Avec plus de cinq cent mille singles et albums vendus, et un millier de concerts, le groupe auvergnat dondé par Kévin Quicke & Jeff Chalaffre continue à distiller ses refrains contagieux et festifs, proposant un vrai moment de partage avec le public.