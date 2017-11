Talents & Saveurs du 17 au 19 novembre à Micropolis Besançon

Un meuble forgé presque devant vous, des bijoux fantaisies conçus par l’artisane présente sur le stand, un livre dédicacé par son auteur à votre demande, un assortiment de pots de miel ou un coffret de vins et spiritueux de France… nombreuses sont les idées cadeaux que l’on peut rapporter du marché ! Mais Talents & Saveurs, c’est aussi un marché où il fait bon partager un repas entre amis, découvrir les vaches et chevaux avec vos enfants, écouter un brin de musique au détour des allées, prendre le temps de discuter avec les producteurs eux-mêmes des trésors exposés, échanger avec les écrivains et éditeurs venus de la région, de Suisse ou d’ailleurs… car ici on fait dans le local, que ce soit de chez nous, ou dans les autres belles régions du pays. Le marché Talents & Saveurs, c’est : proximité, convivialité et qualité.

GASTRONOMIE : Gourmands et gourmets au rendez-vous ! Talents & Saveurs est un marché aux 1 000 facettes, parmi lesquelles de nombreuses gourmandises. Mais aussi et surtout des produits purs souches qui devraient satisfaire de nombreuses papilles. Une grosse fringale ? Prenez place dans l’un des espaces restaurants ouverts pour vous au coeur du marché !

ARTISANAT D’ART : Mais surtout des produits uniques… Tous sont exceptionnels de par le fait qu’ils ont été composés, fabriqués, écrits par des hommes et femmes de créativité ! Meuble en fer forgé, chapeau pour cet hiver, bibliothèque originale, sculpture pour votre salon, objets pour votre déco d’intérieur… Vous rencontrez donc les artisans d’art, mains ouvrières en toute élégance de leurs compositions uniques.

LITTÉRATURE : De l’encre et du papier…

De nombreux auteurs seront présents au marché Talents & Saveurs, comme André Besson le dimanche, Jean-Marie Choffat et Madame Claudie Guimet. Le public pourra également rencontrer bien d’autres auteurs. L’amateur de lectures régionales pourra découvrir des romanciers, des biographes, des poètes, des dessinateurs, des illustratrices, une aquarelliste, de l’enluminure et une plieuse de livres qui vous initiera avec grand plaisir à son art. Ateliers d’écritures anciennes. Qui n’a jamais voulu avoir une écriture fine, élégante et propre ? Bien loin des pavés d’écriture, nous vous donnons rendez-vous sur le stand des Archives départementales pour des ateliers d’écritures anciennes pour petits et grands et un atelier de restauration. À vos plumes !

AGRICULTURE

Les vaches et les chevaux se donnent en spectacle parce qu’il n’y a pas que les enfants qui aiment s’extasier devant une belle Montbéliarde ou caresser un Trait comtois.

Moi j’parle le comtois… pas toi ?

Retrouvez Sophie Garnier du 17 au 19 novembre au salon Talents & Saveurs à Micropolis Besançon pour une séance de dédicace du livre et du calendrier 2018 «Moi j’parle le comtois… pas toi ?

Horaires d’ouverture :

• Vendredi 17, de 14h à 22h

• Samedi 18, de 10h à 22h

• Dimanche 19, de 10h à 18h

Tarifs :

• Tarif normal : 6 €

• Tarif réduit* : 5 €

• Tarif Carte Avantages Jeunes : 4 €

• Tarif unique à 2 € vendredi et samedi de 19h30 à 22h, pour les Happy Hours

• Gratuit pour les - de 16 ans

* demandeurs d’emploi, de 16 à 18 ans, étudiants, personne handicapée

Toute l’actu du marché sur www.talents-saveurs.com