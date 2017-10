Vins & Saveurs en Pays Comtois les 11 et 12 novembre à Ornans

Le 8e Salon «VINS ET SAVEURS EN PAYS COMTOIS » se tiendra au Centre d’Animations et de Loisirs (CAL) à Ornans les 11 et 12 novembre...

Au travers de ce 8e salon, nous vous proposons de retrouver ce qui fait la beauté du savoir-faire viticole, l’art de transformer le raisin qui se décline dans tous les teints. De l’alsace au Sudouest et du Syrah au Chardonnay.

Des hommes, des femmes artisans ou autres soutiennent le terroir. Le vin est fédérateur, le protocole établi autour de sa puissance est un élément de négociation, de contact. Merci à tous nos sponsors de valoriser les produits issus de la terre. De nous aider à élaborer et médiatiser cet événement automnal. À l’entrée, un verre sérigraphié à l’effigie du « Chêne de Flagey » vous sera donné, une oeuvre visible au Musée Courbet. une acquisition possible grâce aux généreux donateurs, tout un symbole sur ce verre dédié à cette oeuvre et au plateau du pays de Courbet.

Dans l’enceinte, un espace transformé en vitrine des régions vinicoles. Des vins, façonnés dans l’esprit familial, révélant en permanence une palette aromatique sur des mots très divers. Pour nous, la volonté est faite que chaque palais puisse s’y exprimer.

Nouveauté : atelier-conférence « Duo Chocolat » avec Mickaël azouz. Saveur de chocolat et tanin du vin s’accommodent et se répondent : alors que le chocolat envahit le palais, le vin et son tanin apportent la fraîcheur. Le chocolat domine la puissance d’alcool selon les initiés. Le dialogue est fécond, l’équilibre presque parfait… Cette interminable approche vous devrez la saisir. Si les sensations sont fortes, la modération doit guider le visiteur dans les 26 régions et les 5 métiers de bouche.

Au programme :

Au CAL à Ornans

Samedi 11 novembre de 10h à 21h

Dimanche 12 novembre de 10h à 18h

Exposants :

• Des viticulteurs venus de toute la France (Bourgogne, Loire, Beaujolais, Mâcon, Bordeaux, vallée du Rhône, Jura…)

• Restaurations – Produits de bouche (Huîtres, Foie gras, charcuterie, escargots, Pain (nouveau Le Pétrin Ribeïrou) et Fromages seront des entremets incontournables pour accompagner vos choix de vin.

• Repas le samedi midi et le dimanche sont possibles, ils sont toujours excellents et préparés par des locaux.

Animations :

• Atelier-conférence par Mickaël Azouz, Maître chocolatier-pâtissier, champion du monde de pâtisserie en 1989. « Le duo vin-chocolat : quels plaisirs partagés ! » le dimanche à 15h30.

Condition d’accès : 3€

Pour 2017, l’entrée est maintenue à 3 euros, en échange d’un verre sérigraphié à l’effigie d’une oeuvre de Courbet, « Le chêne de Flagey ».

Mickaël Azouz

Originaire de Vesoul, Mickaël Azouz a quitté les bancs de l’école à 14 ans. Après une période d’apprentissage, il intégra les Compagnons du Devoir. Cette voie royale de la formation lui apporta le goût de la recherche de l’excellence. À travers son tour de France, il acquit la maîtrise de techniques ancestrales. Passé maître, il s’attache aujourd’hui encore à transmettre son savoir et à former de futurs grands chocolatiers. En effet, Mickaël Azouz est vice-président du compagnonnage égalitaire. Il est professeur de pâtisserie dans plusieurs pays, à l’école nationale de la pâtisserie et à l’institut de gastronomie française, l’école « l’Étoile » à Venise, l’École supérieure de Barcelone, The fédération of Japan confectionnery associations de Tokyo.

En 1989, il guida l’équipe de France, aussi composée de Thierry Froissard et Serge Billet, vers la victoire de la 1re Coupe du monde de chocolaterie. Depuis cette victoire, Mickaël Azouz n’est plus autorisé à participer à un concours de pâtisserie ou de chocolaterie. Il reste néanmoins impliqué dans ces lieux d’excellence culinaire, en tant que jury ou coach. Mickaël Azouz a reçu d’autres grandes distinctions comme Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole et Membre de l’Académie culinaire de France. Mickaël Azouz est donc considéré comme l’un des pâtissiers-chocolatiers les plus réputés dans sa profession.

VITICULTEURS

- Château Franc Patarabet . Saint Emilion Grand Cru

- Château Maison Neuve . Côtes de Blaye

- Domaine Olivier B . Cotes du Ventoux

- Mas Gourdou . Coteaux du Languedoc, Pic Saint Lou

- Domaine des Deux Ruisseaux, Château Le Thou . Vins de Pays d’oc, Coteaux du Languedoc

- Domaine de Clarmon . Coteaux du Languedoc, Minervois

- Producteurs de Plaimont . Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, Saint-Mont

- Château La Caminade . Cahors

- Château Maucoil . Châteauneuf du Pape, côtes du Rhône

- Domaine des Coteaux des Travers . Rasteau, Cairanne

- Domaine Montchovet . Bourgogne, Hautes-Cotes de Beaune

- Domaine Bonnetain Eric . Bourgogne, Auxey-Duresses, Saint Romain

- Domaine Bressand Patrick . Mâconnais, Pouilly Fuisse, Vire-Clesse

- Domaine du Four à Bois . Beaujolais Villages

- Domaine de la Merize . Beaujolais Moulin à vent

- Domaine du Vieux Loup Goublot-Longhi . Chablis

- EARL Philippe Butin . Jura Côtes du Jura, Château Chalon

- EARL Vignoble Guillaume . Vins de Pays de Franche-Comté

- Vignoble Klur . Alsace

- Philizot Leclerc à Reuil . Champagne

- SARL Roger et Christophe Moreux . Sancerre

- Domaine Cesbron . Anjou, Coteaux du Layon

- Domaine des Deux Vallons . Muscadet

- Domaine Delalex . Vins de Savoie Marin

- Coopérative Viticole La Girondaise . Bordeaux

- Châteaugay . Vins des cotes d’Auvergne

- Domaine du Moutherot Colin . Vins de pays de Franche-Comté Doubs



GASTRONOMIE

- Boucherie Roland Bulloz . Charcuterie, salaisons régionales

- Fromagerie Jean-Pierre Jouffroy . Fromages de la région

- Conserverie Robbe . Escargots

- Le Pétrin Ribeïrou . Boulangerie, pâtisseries Nouveau

- Poissonnerie Gobin . Fruits de mer

- Ferme Barry . Foie gras et confit producteur