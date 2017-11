L’outil en main France : échanger et transmettre

La revalorisation de tous les métiers manuels et du patrimoine est l’objectif que se donne L’Outil en Main France depuis 25 ans...

Riche de 160 associations au niveau national la région Bourgogne-Franche-Comté n’accueillait qu’une seule association basée à St Florentin (89). Grâce à l’implication de personnes soucieuses de l’utilité de ce concept pour l’avenir des jeunes, elle va s’étoffer avec l’ouverture d’une association à Dole (Les Mesnils Pasteur) et à St-Amour. Elles accueilleront des enfants à partir de 9 ans jusqu’à 15 ans et des professionnels expérimentés, souvent retraités, toujours bénévoles, dans des vrais ateliers avec de vrais outils.

Les enfants sont avides de découvrir la matière et les gestes afin de créer des objets qu’ils emportent. Très souvent ils mettront en application ces initiations en s’orientant vers une fi lière choisie et non subie. Quant aux bénévoles, ils retrouvent une utilité sociale leur permettant de mieux vieillir mais surtout de transmettre un savoir-faire qui ne s’apprend pas dans les livres.

Le concept « un enfant et un bénévole » permet une relation privilégiée pour initier les enfants à la connaissance et la pratique des métiers mais surtout développer leur dextérité manuelle et maintenir un lien intergénérationnel.

Les associations sont ouvertes à tous bénévoles qui souhaitent partager leur expérience professionnelle mais aussi aux accompagnants pour encadrer les ateliers qui sont ouverts deux heures par semaine tout au long de l’année hors vacances scolaires.

Contacts : www.loutilenmain.fr

