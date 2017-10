Des couleurs au naturel

À l’heure où les produits bio prennent de plus en plus de place sur les étagères de la salle de bain, les femmes souhaitent préserver leur peau et leurs cheveux et privilégient les cosmétiques naturels...

Les colorations végétales, en coiffure, sont idéales et nous rencontrons de plus en plus d’adeptes. Le principe ? Proposer des colorations 100% naturelles. Pour cela, il faut mélanger des poudres, extraits de plantes et pigments, ensemble, ils agissent comme un soin sur les cheveux afin d’apporter brillance, éclat et couleur.

Ces colorations végétales nourrissent les cheveux, redonnent du peps, en apportant la couleur voulue, sans conservateur, ni produits chimiques, il n’y a donc aucun risque d’allergie. Par contre, on ne peut pas éclaircir les cheveux avec ces colorations, mais juste faire du ton sur ton ou foncer les cheveux de deux ou trois nuances. Cette technique permet donc d’apporter des reflets chauds et de façon naturelle à ses cheveux.