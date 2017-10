Un souvenir inoubliable pour Nadège

À l’heure où les produits bio prennent de plus en plus de place sur les étagères de la salle de bain, les femmes souhaitent préserver leur peau et leurs cheveux et privilégient les cosmétiques naturels.

Tous les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) ayant participé à la lutte contre les feux de forêt dans le sud de la France cet été ou contribué au soutien des populations après les cyclones dans les Antilles ont été représentés. À l’échelle départementale, environ 80 sapeurs-pompiers du Doubs ont été envoyés en renfort sur les feux de forêt. Une délégation du 10e bataillon des sapeurs-pompiers de France, qui a défi lé sur les Champs-Elysées le 14 juillet, était également invitée.

Lors de cette soirée à l’Elysée, le caporal Nadège Oudot, 24 ans, volontaire au centre d’incendie et de secours d’Amancey a été choisie pour la remise symbolique d’un casque à Emmanuel Macron, au nom de tous les sapeurs-pompiers de France. Un honneur pour cette jeune volontaire, qui avait intégré le 10e bataillon cette année mais aussi participé activement à la lutte contre les feux de forêt