Pontarlier, Ville la plus sportive de Bourgogne Franche-Comté !

Vendredi 6 octobre dernier, Pontarlier a été sacrée ville « la plus sportive » de la région Bourgogne Franche-Comté, dans la catégorie ville de plus de 9 000 habitants par le Comité Régional Olympique et Sportif !...

Accordé pour 2 ans, ce label a été décerné à Pontarlier qui postulait pour la première fois en 2017, aux côtés de villes telles que Dijon, Mâcon... Cette distinction symbolique met en valeur une composante forte de l’identité pontissalienne et récompense le remarquable travail des clubs sportifs ainsi que l’engagement de la Ville de Pontarlier. Rappelons que Pontarlier compte pas moins de 56 clubs sportifs pour plus de 9 900 adhérents.

Un label distinctif aux critères exigeants Les villes candidates ont été évaluées sur 3 critères majeurs : la compétition, les équipements sportifs ainsi que le soutien de la commune au développement du sport.

[ La compétition à haut niveau ]

Au vu des résultats nationaux et internationaux de ses clubs, Pontarlier obtient une très bonne place, plus spécifiquement dans les disciplines de nature et de montagne.

[ Les équipements sportifs ]

La ville est dotée d’un parc sportif étendu en terme d’infrastructures, une offre qui s’étoffera bientôt avec l’installation du complexe nautique intercommunal sur son territoire.

[ Soutien de la commune au sport ]

Dix thématiques ont été prises en compte : aire de sport en accès libre, sport et accessibilité, sport et femme, sport et communication, sport et santé, sport cohésion sociale, éthique et fair play, sport et développement durable, sport et scolarité, projets en faveur du sport, valorisation indirecte. En moyenne, Pontarlier est la mieux classée, et tout particulièrement, dans les filières « communication » , « santé » et « scolarité ».