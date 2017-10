Octobre rose à la Polyclinique de Franche Comté : Journée exceptionnelle le mercredi 11 octobre

Rappelons que l’établissement propose une prise en charge complète du cancer du sein, du dépistage à la reconstruction mammaire, en passant par la chirurgie et l’oncologie en réunissant une équipe pluri professionnelle de spécialistes médicaux reconnus.

Du 9 au 14 octobre, l’exposition « la guerre des tétons » sera aussi présente dans l’enceinte de la clinique. Diagnostiquée d’un cancer du sein en février 2014, Lili Sohn raconte son quotidien, ses émotions, son expérience, ses interactions avec le milieu médical et ses découvertes sur cette maladie.

Information sur la prévention et le dépistage du cancer du sein, aide et soutien aux patientes, sensibilisation sur l’activité sportive et colloque médical réservé aux professionnels de santé, la Polyclinique de Franche Comté se mobilise le mercredi 11 dans le cadre d’octobre rose.