Déplacement à l'Elysée d'une délégation de sapeurs-pompiers du Doubs avec la présidente du conseil départemental

Le président de la République, Monsieur Emmanuel MACRON, organise au palais de l’Elysée une réception en l’honneur des forces de la Sécurité Civile vendredi 6 octobre 2017 à 19 heures. Tous les SDIS ayant participé à la lutte contre les feux de forêt dans le sud de la France et contribué au soutien des populations après les cyclones dans les Antilles seront représentés, ainsi que le 10e bataillon des sapeurs-pompiers de France (composé des sapeurs-pompiers des SDIS de région Bourgogne Franche-Comté).

Dans ce cadre, une délégation de sapeurs-pompiers du Doubs se déplacera à l’Elysée, accompagnée de Madame Christine BOUQUIN, présidente du conseil départemental, présidente du conseil d’administration du SDIS 25 et du Contrôleur général Stéphane BEAUDOUX, directeur départemental des services d’incendie et de secours, chef de corps. Les personnels du SDIS 25 retenus pour participer à cette réception sont :

Au titre du 10e bataillon des sapeurs-pompiers de France :

 Médecin hors classe Laure-Estelle PILLER, médecin de sapeurs-pompiers professionnels, chef du service de santé et de secours médical du SDIS 25 par intérim

 Caporal Nadège OUDOT, sapeur-pompier volontaire au centre d’incendie et de secours d’Amancey

Au titre des feux de forêts 2017 :

 Capitaine Sylvain RICHARD, sapeur-pompier professionnel, adjoint au chef du groupement territorial Est

 Sergent Vincent MOREY, sapeur-pompier professionnel au centre d’incendie et de secours de Montbéliard

 Caporal-chef Anthony LONCHAMPT, sapeur-pompier professionnel au centre d’incendie et de secours de Besançon-Est

 Caporal Madeline BRIOIS, sapeur-pompier volontaire au centre d’incendie et de secours de l’Isle-sur-le-Doubs

 Caporal Pierre COSTE, sapeur-pompier volontaire au centre d’incendie et de secours de Pontarlier

 Caporal Alan REUILLE, sapeur-pompier volontaire au centre d’incendie et de secours de Baume-les-Dames