Le goût du Portugal à Besançon…

Très attaché à la culture portugaise de par sa nationalité, José propose dans son commerce d’alimentation des spécialités portugaises d’import-export, mais aussi d’autres régions comme Lusitanos ou le Brésil. Dans les rayons de son magasin, vous trouverez un large choix d’épicerie fine, mais aussi dans la vente de fruits et légumes frais de saison, de poissons avec la morue de qualité supérieure, un rayon boucherie et charcuterie avec des spécialités portugaises et espagnoles comme le jambon la Pata Negra, et un rayon alcool avec une grande variété de portos, bières et vins. José propose également des produits traditionnels portugais surgelés. Installé au 15 rue Albert Metin, entre l’avenue de Montrapon et le stade Léo Lagrange à Besançon, José Pereira Jerónimo vous attend nombreux aux «Reflets du Portugal ».

www.epicerie-portugaise-besancon.fr