7e édition pour le Trail du Lison dimanche 22 octobre

Les dernières éditions ont été une réussite. C’est donc dans ce même esprit que la 7e édition se prépare. La vallée du Lison offre un terrain de jeu exceptionnel et les parcours proposés par les organisateurs sont de grande qualité. Cette année encore, il y en a pour tous les niveaux. Trois parcours sont proposés aux

coureurs : le 10 km (l’infernale), le 21 km (l’intense) et le 35 km (l’intégrale) pour les plus sportifs avec des dénivelés positifs pour chaque parcours.

Course de 10 km : départ à 10h, 500 m dénivelé positif (D+) : court, mais complet. Un bel échauffement sur Nans-sous- Sainte-Anne, suivi de la montée du chemin du facteur, pour atteindre le point culminant, Montmahoux. La descente passe par les crêtes et la Source du Lison pour arriver à Nans-sous-Sainte-Anne.

Course de 21 km : départ à 10h15, 1000 m D+ : Un Lison aux mille visages. Un beau mixte roulant et technique bien sauvage avec un finish rapide. Les plus : Les deux traversées du Lison sur nos passerelles et la montée à Montmahoux.

Course de 35km : départ à 8h15 d’Amondans, 1500 m D+ : Un vrai trail. Au départ du château d’Amondans, ce tracé reste varié avec une première partie ludique et rapide et quelques surprises. Puis, une seconde partie plus technique et difficile.

L’association Lison Sport Nature se distingue par ses actions en faveur du développement durable, en mettant l’accent sur deux points : Achats effectués auprès des producteurs et entreprises locales du plateau d’Amancey, et préservation du milieu naturel des gorges du Lison, magnifique, mais sensible. Le tracé à a été réfl échi afi n de trouver un compromis entre l’intérêt du coureur et la préservation du Lison.

