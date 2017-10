C’est parti pour les Celtivales du 14 au 28 octobre à Pierrefontaine-les-Varans !

Les Celtivales, ce n’est pas uniquement des concerts. Depuis plusieurs années, ce festival propose des animations sportives qui nous font découvrir la culture celtique. Le feu vert débutera le 14 octobre dès 14h et sera marqué par les immanquables Celtovalies, tournoi de rugby junior qui est devenu, dans le village, l’une des plus belles fêtes sportives. Et comme dit si bien Cali : «Le rugby, c’est l’école de la vie !»

Suivra le samedi 21 octobre dès 19h, la traditionnelle soirée pub celtique à la salle polyvalente avec Hop Corner, un groupe de musique traditionnelle irlandaise, les Flagrants Délires, un groupe de rock festif, et Let Dzur. Le dimanche 22 octobre à 12h, le banquet gaulois sera animé par Holatrio Hop’Sasa un groupe de danses folkloriques alsaciennes. Afi n de participer à ces deux soirées festives, pensez à réserver vos repas. Sans oublier le marché artisanal mettant à l’honneur les artisans locaux sur ces 2 jours de 14h à 22h pour le samedi et de 11h à 17h pour le dimanche.

Lors du second week-end, les Celtivales proposent de nombreux concerts à la programmation éclectique : Celtica Pipes Rock, Tryo et Rage Against The Marmottes mettront le feu sur scène le vendredi 27 octobre suivi de FFR, Hurlements D’Léo, The Rumjacks et Wazoo le samedi 28 octobre à la salle polyvalente de Pierrefontaine-les- Varans ! À ne surtout pas manquer !

Les Celtivales sont belles et bien ancrées sur le territoire... et pensent bien ne rien lâcher pour conquérir toute la planète festivalière !

Association Mélibée

1 rue du Pré, 25510 PIERREFONTAINE-LES-VARANS

03 81 56 07 53 / www.celtivales.com