En balade sur les sentiers du Haut-Doubs

Au menu, trente circuits divers et variés dans le seul but d’apprécier ce territoire dans toute sa plénitude géographique, historique, paysagère, patrimoniale et environnementale. De Saint-Hippolyte à Chapelle-des-Bois, de la source du Lison au lac de Joux, du mont de Montmahoux à la crête du Mont d’Or, du château de Belvoir au Fort de Joux… le randonneur sillonnera de vallées en plateaux, par mont et par vau, un pays tout en contrastes et uni par une identité, une ruralité, un art de vivre aux accents montagnards. Cette invitation à arpenter le haut-Doubs privilégie aussi et avant tout le plaisir de la randonnée sur des itinéraires balisés et accessibles au plus grand nombre de marcheurs.

Depuis 25 ans, Frédéric Cartaud est journaliste en magazine et presse écrite sur le massif du Jura notamment le Haut-Doubs pour la Presse Pontissalienne.

20 euros / 144 pages

Format 16 x 24 cm.

www.editions-belvedere.com