Salon de l’Habitat du 20 au 22 octobre à Micropolis

La 38e édition du salon Habitat ouvrira ses portes sur les nouveautés et tendances 2017 pour faire de son espace de vie un véritable cocon. À travers 3 grandes thématiques : se loger, rénover et aménager, ce salon permet aussi de retrouver, dans un même lieu, différentes offres propices à l’élaboration de comparaisons, mais aussi à la prise de contact et à la rencontre de plus de 300 professionnels offrant conseils et solutions pour satisfaire vos envies et besoins pour vos projets.

Deux animateurs du petit écran pour vous ! Journaliste de formation, aujourd’hui animateur de l’émission «La Maison France 5» depuis 2003, Stéphane THEBAUT, sera présent samedi 21 octobre pour une séance de dédicaces et des selfi es dans les allées de Micropolis !

Quant à Emmanuelle RIVASSOUX, vous pourrez la retrouver dimanche 22 octobre pour des selfi es et dédicaces également ! Architecte d’intérieur et décoratrice à la télévision, notamment dans « Maison à Vendre » depuis plus de 3 ans, la jeune femme a appris à conjuguer objectifs, créativités et règles techniques.

Horaires :

Vendredi 20 et samedi 21 octobre : de 10h à 20h

Dimanche 22 octobre : de 10h à 19h