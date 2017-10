Tamnoukoée, une artiste aux multiples facettes

Christelle Wagnon est une baroudeuse. Après avoir vécu à Lille, Londres, dans le sud de la France et traversée l’Amazonie en sac à dos (quand même !) elle décide de poser ses bagages à Chapelle d’Huin, pour suivre son mari. Cette mère de famille passionnée des arts manuels ne peut pas vivre sans faire de la mosaïque, « c’est vital » selon elle. Pour laisser libre cours à son imagination débordante, elle travaille de jour comme de nuit dans son atelier à Chapelle d’Huin. Son mari lui prépare ses modèles avec une base en bois et Christelle s’occupe du reste. Elle découpe des carreaux de carrelage, émaux de Briard ou de Tesselles, pour avoir des couleurs éclatantes puis elle jointe, polit, vernit ses objets avec minutie. Pour les plus nostalgiques, confiez votre vieille vaisselle à cette artiste, elle vous en fera un objet déco tendance ! Pot de fleurs, cadres, coeur suspendu, étoiles, chats il y en a pour tous les goûts à tous les prix …

Retrouvez Tamnoukoée sur les marchés artisanaux ou dans son atelier 06 70 87 38 78

Facebook : Mosaik-Tamnoukoée