Un pas de danse et un pas pour les associations dimanche 15 octobre au Grand Kursaal à Besançon

Animation musicale avec les accordéonistes Emile PEQUIGNET, Christophe GIRARD, Manu MAUGUIN, Younès ABRANTES, accompagnés par Dédé HAWRYLKO au clavier, Daniel ROYET à la batterie et Robert FERRIER au saxo et clarinette.

Manifestation organisée au profi t des associations : Polio et Autres Handicapés Moteur en Action, SEP Sclérose en Plaque Doubs Haute-Saône.

Ambiance chaleureuse et bonne humeur avec les bénévoles des associations. Thé dansant le dimanche 15 octobre à 15h au Grand Kursaal à Besançon.

Tarifs : 15€ - Réservations : Cultura et Forum Besançon