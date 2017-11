Charles Dumont et les Marchands de bonheur chantent l’amour !

Charles Dumont chante la femme et l’amour depuis 40 ans. Crooner à la française, il a été lancé par Édith Piaf pour qui il a écrit de nombreuses chansons avant de rencontrer sous son nom un grand succès au cours des années 70 (l’Amour, Les Amants, Une chanson, Mon Dieu, Je ne regrette rien, Les Chansons d’Amour, La cigarette après l’amour, Souviens-toi des flonflons du bal…). Il remporte par la suite de nombreuses récompenses et donne une multitude de récitals en France et à travers le monde, qui lui ont valu de nombreux honneurs.

On ne présente plus les Marchands de bonheur : un groupe vocal d’Ornans, une équipe de 10 copains qui chantent la chanson française d’hier et d’aujourd’hui depuis près de dix ans.

Pour faciliter votre venue, des aller-retour en bus, au tarif de 10€, sont organisés au départ de plusieurs communes du Doubs. Alors n’hésitez plus et réservez dès maintenant vos places pour ce concert exceptionnel !

Samedi 2 décembre, 15h30

Salle des fêtes de Villers-le-Lac

TARIF : 25€ - Attention places limitées

Listes des points de vente et des déplacements en bus sur le site www.concert-dumont.com