Donnez vie à vos projets avec Jonathan Sanchez !

Cela fait donc dix ans que Jonathan Sanchez s’est installé rue Saint-Laurent avec l’envie de construire des bâtiments basse consommation dans un design contemporain. Pari réussi pour cet architecte qui s’est fait une renommée par ses réalisations d’envergure, notamment de bâtiments publics. De l’école publique d’Amancey, du bâtiment d’accueil de la Source du Lison, en passant par la salle de Judo à Ornans ou encore la mairie de Malbrans autant de constructions basse consommation qui lui ont permis de faire ses preuves. « Les élus m’ont fait confiance, ça été une chance pour moi » argumente ce jeune architecte.

En quoi consiste son métier ? Pour Jonathan Sanchez, il y a trois grandes missions. Dans un premier temps, c’est la définition du projet, dessiner les premières esquisses puis réaliser des plans pour le dépôt du permis de construire, un soin particulier pour cette étape afin de bien cerner les souhaits du client. Deuxième phase, c’est le choix des entreprises pour la réalisation des travaux. Pour cela, des plans techniques plus détaillés sont élaborés avec un descriptif précis de ce que l’on impose aux artisans.

Enfin, c’est le suivi de chantier, au fur et à mesure de la construction, pour s’assurer de la conformité du travail réalisé.

Jonathan Sanchez n’hésite pas à s’entourer de bureaux d’études et d’économistes. Tel un chef d’orchestre, il coordonne le suivi du projet en utilisant la technologie BIM (Building Information Modeling) qui révolutionne actuellement le métier. Cette méthode permet un travail collaboratif. Un plan initial est réalisé en 3D et tous les intervenants du projet viennent apporter leur pierre à l’édifice sur le plan, de façon à modéliser le projet dans son ensemble et non chacun de son côté. « Avec cette façon de travailler, on réduit les erreurs », précise l’architecte.

Mais ses réalisations ne s’arrêtent pas là, cet architecte est également au service des particuliers qui souhaitent un projet sur mesure. Toutes les personnes qui ont une envie de réaménager les espaces et de repenser un lieu peuvent faire appel à ses services. De la rénovation complète d’une maison à une extension, Jonathan Sanchez est votre interlocuteur privilégié.

