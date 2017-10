Portes ouvertes à l’entreprise Machet Agencement les 28 et 29 octobre à Ornans !

Son bâtiment compte un grand atelier de fabrication et un showroom d’exposition au sein duquel travaille une équipe, composée de trois salariés et de deux apprentis. L’entreprise propose des projets sur mesure, cuisine, dressings, salle de bain: les plans sont élaborés puis nous fabriquons en atelier et enfin nous allons poser chez le client « C’est bien le travail d’équipe qui fait la qualité de notre travail » réplique le gérant, « nous sommes complémentaires, chacun apporte son idée et son savoir-faire. Nous offrons donc une prestation complète. » Charles Machet est un autodidacte, il a su apprendre sur le tas, et adapter son savoir à l’évolution des matériaux et des technologies. Outre son métier de menuisier traditionnel, il s’est formé au design informatique afin de modéliser votre projet à l’instar d’un architecte d’intérieur. « Pour une cuisine par exemple, l’espace est optimisé, nous dessinons une cuisine qui s’intègre parfaitement et qui répond aux exigences du client à savoir le design, les matériaux, le prix et le conseil », explique le gérant.

Machet Agencement propose également la revente de chaises et luminaires design ainsi que toute une gamme d’électro ménager pour offrir un projet fini. Des portes ouvertes auront lieu le week-end du 28 et 29 octobre avec visite de l’atelier et du show-room pour découvrir la qualité du savoir faire de cet artisan.

Sophie Garnier

Machet

2 rue du colonel Oudot, 25290 ORNANS

03 81 62 02 67 - www.ecomeubles-machet.com